Çalışmalarımızı, Kararlılıkla, Güven ve İstikrarla Sürdüreceğiz"

Bilecik
Belediye Başkanı ve AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can
, "Bilecik rastgele bir toprak değil. Atalarımızın bize yadigarı olan topraklarda yeni ve güçlü Türkiye
yolunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte ulaşmak için çalışmalarımızı, kararlılıkla, güven ve istikrarla sürdüreceğiz." dedi.
Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı olarak kendisini gösterdiğini anımsatarak, Bilecik'i 2023 Türkiye'sine hazırlayacaklarını söyledi.
"Bugün, mutluyuz ve heyecanlıyız." ifadesini kullanan Can, şunları kaydetti:
"Doğduğumuz, büyüdüğümüz kentte, azim ve kararlılıkla yola devam etmenin haklı hazzını, mutluluğunu yaşıyoruz. Bilecik, benim şehrim. Bilecik rastgele bir toprak değil. Atalarımızın bize yadigarı olan topraklarda yeni ve güçlü Türkiye yolunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte ulaşmak için çalışmalarımızı, kararlılıkla, güven ve istikrarla sürdüreceğiz. Bilecik için projelerimizi ivedilikle beyan edip, hemşehrilerimizin bize verecekleri bu görevle büyüyen ve yükselen değer Bilecik'i hazırlamaya koyulacağız."
Türkiye,Nihat Can,Bilecik
07 Aralık 2018 Cuma 15:39