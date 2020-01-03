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Çalışmayan kamyoneti iterken çocuğu ezdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıza yapan kamyoneti çevredekilerin itmesi sırasında sokakta oynayan çocuk ezildi.

03.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:59 Çalışmayan kamyoneti iterken çocuğu ezdiler
'nın ilçesinde arıza yapan kamyoneti çevredekilerin itmesi sırasında sokakta oynayan çocuk ezildi. Akıllara durgunluk veren olay sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

Olay, Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arızada yapan kamyoneti çalıştıramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla itilen kamyonet çalıştırılmak istenirken sokakta oyun oynayan Hamza A.'nın üzerinden geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapan ekipler çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine sevk sevk etti. Burada yapılan tedavinin ardından yaralı çocuk Bursa'ya sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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