Çalıştığı Bankaya Açtığı Mobbing Davasını Kazandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:06



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:06

İzmir'de çalıştığı bankanın kendisine mobbing uygulayarak farklı şehirlerdeki banka şubelerine görevlendirdiği ve haksız yere iş akdinin sonlandırıldığını ileri süren Hakan Yusuf Arslan, kurum aleyhine açtığı işe dönüş davasını kazandı.İstanbul'da özel bir bankada 2009'da işe başlayan Hakan Yusuf Arslan, eş durumundan dolayı 2012'de kendi isteği üzerine İzmir'e tayin oldu. İki yıl sonra geçici görevle Muğla şubesine gönderilen Arslan, bu dönemde eşinin riskli bir hamilelik süreci yaşadığını belirten raporu bildirmesine rağmen bu kez Milas şubesine tayin edildi. Burada 6 ay çalıştıktan sonra Manisa'da görevlendirile Arslan, ardından da raporlu olduğu dönemde Elazığ'a gönderildi.Noter kanalıyla tayinin yok hükmünde olduğunu belirten ve kararın iptalini isteyen Arslan, gittiği Manisa şubesinde iş akdinin tazminatsız sonlandırıldığını öğrendi.Arslan, bunun üzerine konuyu yargıya taşıyarak Manisa 1. İş Mahkemesine işe iade davası açtı. Mahkemenin verdiği işe dönüş kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesince de onandı.Hakan Yusuf Arslan'ın avukatı Cem Demirtaş, AA muhabirine, müvekkilinin İstanbul'da çalıştığı dönemde bölge birincisi olduğunu, 2014'ten sonra mobbinge maruz kaldığını, performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek 3 kentten birini seçmesi istendiğini, bu durum karşısında ihtarname gönderdiklerini söyledi.Arslan'ın raporlu olduğu dönemde Elazığ şubesine tayin edildiğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:"Müvekkilimin raporu bittikten sonra Manisa şubesine gitti ve şubeden içeri alınmadı. Bunu gösterir fotoğrafları çektik, belgelendirdik. Aynı süreçte Elazığ şubesinde de 2 gün üst üste gelmedi diye rapor ve tutanaklar tutulmuş ve müvekkilimin 25. maddeden iş akdi feshedildi. Bu da çok ağır madde. Müvekkilim ne kıdemini, ne ihbar tazminatını ne de işsizlik maaşını alabildi. Bu olumsuz referans nedeniyle de çok uzunca bir dönem işsiz kaldı. Bu işsizlik sürecinde 90-100 bin lira gibi bir maddi kaybı, borçları var. Yaşadığı psikolojik travmalar var. Biz de 25. maddeden yapılan fesih nedeniyle işe iade davamızı açtık. Yerel mahkeme talebimizi kabul etti akabinde istinaf sürecinden geçti haklılığımız istinaf mahkemesince de onaylandı ve davamız kesinleşti. Dava kesinleştikten sonra biz ihtarnamemizi gönderdik, işe davet yazısı gelmedi onun yerine iş kanunundan kaynaklı ödemeleri yapıldı, bunun dışında bir ödeme yapılmadı."Hakan Yusuf Arslan ise maruz kaldığı mobbing ve iş akdinin feshedilmesi nedeniyle maddi ve manevi yönden büyük çöküş yaşadığını, mahkemenin kararıyla haklılığının ispatlandığını vurguladı.