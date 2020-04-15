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Çalıştığı hastanede koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu

HAKKARİ'de çalıştığı hastanede 'Covid-19' tedavisi gören hastane personeli Ziya Müezinoğlu (37), mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

15.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:02
Çalıştığı hastanede koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu

HAKKARİ'de çalıştığı hastanede 'Covid-19' tedavisi gören hastane personeli Ziya Müezinoğlu (37), mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle tedavisi tamamlanan hastane personeli Ziya Müezinoğlu, mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu. Zorlu bir sürecin herhangi bir problem olmadan atlatıldığını söyleyen Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Furkan Çağrı Oğuzlar, "Personelimizin tekrardan aramıza dönmesinin mutluluğu yaşıyoruz" dedi. Ağlayarak girdiği hastaneden gülerek çıktığını belirten Ziya Muezinoğlu da, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu hastalığı atlattığım için çok mutluyum. Benden sonraki hastalara çağrımdır ben bu hastalığı atlattım siz de atlatabilirsiniz. Doktorlarımız bana çok iyi baktılar hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Buraya ağlayarak girdim şu an gülerek çıkıyorum çok mutluyum, lütfen evde kalın" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Hakkari, Güncel
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