Çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Ökkeş, öldü
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Ökkeş Çiftçi (23), olay yerinde hayatını kaybetti.
14.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:47
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Ökkeş Çiftçi (23), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak işçisi Ökkeş Çiftçi, dün çalıştığı inşaatın 4'üncü katından, dengesini kaybederek düştü.İhbar üzerine inşaat alanına gelen sağlık görevlileri, Çiftçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ökkeş Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alındı. İnşaat işçisinin memleketi Osmaniye'nin Gebeli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi
Kaynak: DHA
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