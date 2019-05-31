Çalıştığı inşaatın çatısında intihara kalkıştı

KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısında intihar girişiminde bulunan M.Z.Y., polis tarafından ikna edildi.
Kartepe Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan
Caddesi'ndeki 3 katlı inşaatta çalışan M.Z.Y. çatıya çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine, M.Z.Y., borçları nedeniyle intihar edeceğini söyledi. Polis
, M.Z.Y.'yi ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de branda açtı. Yaklaşık 2 saatlik çaba sonucu polis tarafından ikna edilen M.Z.Y. çatıdan indi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Z.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
- Kartepekocaeli
Kaynak: DHA
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