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Çalıştığı iş yerinde patronlarını bıçakladı

Samsun'da motosikletli kurye çalıştığı iş yerindeki 2 patronuna birden bıçakla saldırarak yaraladı.

10.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:53
Çalıştığı iş yerinde patronlarını bıçakladı
Samsun 'da motosikletli kurye çalıştığı iş yerindeki 2 patronuna birden bıçakla saldırarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada kurye olarak çalışan T.C.K.(21), çıkan tartışmada iş yerinde patronları H.T.(28) ve B.T.'ye (30) bıçakla saldırarak her ikisini de bıçakla yaralayarak kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, T.C.K. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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