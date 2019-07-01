01.07.2019 10:05
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Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Fatih'te muhasebeci olarak çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te muhasebeci olarak çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran'da Binbirdirek Mahallesi'ndeki bir hediyelik eşya mağazasından 50 bin lira değerinde döviz çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yaklaşık 20 gün önce işe muhasebeci olarak başlayan Gökhan T. (29) olduğunu tespit etti.
Polis, şüpheliyi 28 Haziran'da Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel

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