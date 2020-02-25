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Çalıştığı iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

25.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:46Çalıştığı iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Güllerpınarı Mahallesi'nde sahibi olduğu iş yerinin dolabındaki 42 bin liranın yerinde olmadığını farkeden Ş.Y, çalışanı H.V.A'yı aradı. Telefona cevap alamayan Ş.Y, şüphelendiği H.V.A'nın Dinek Mahallesi'ndeki evine gitti.
Kaçmak isteyen şüpheli iş yeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Emniyete götürülen H.V.A'nın, başka bir hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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