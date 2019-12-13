Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili şok iddialar

Bartın Üniversitesinde geçen Çarşamba günü yaşanan acı olayda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli 35 yaşındaki öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer'in intihar olayı, tüm Türkiye'de eğitim camiasını üzüntüye boğmuştu.

Olay sonrası çeşitli iddiaların ve cevap bekleyen soruların gündeme gelmesi üzerine konu ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Oldukça başarılı ve gelecek vaat eden bir akademisyenin neden canına kıydığı titizlikle araştırılmalıdır. Mobbing iddiaları titizlikle araştırılmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan

İşte Genel Başkan Geylan tarafından yapılan açıklama:

"Bartın Üniversitesi'nde görevli üyemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güneş Günay Sezer'i geçen Çarşamba günü kaybettik. Kıymetli meslektaşımız, işyerinde intihar etmek suretiyle canına kıydı.

"MOBBİNG İDDİALARI ÖNEMLE ARAŞTIRILMALIDIR"

Öncelikle oldukça başarılı ve gelecek vaat eden bir akademisyenimizin neden canına kıydığı titizlikle araştırılmalıdır. Basına yansıdığı şekliyle, Sezer'in, işyerinde yaşadığı ve mobbinge varan baskıların neticesinde hayatına son verdiği iddiaları önemle incelenmesi gereken durumlardır.

"KONUNUN YAKINDAN TAKİPÇİSİYİZ"

Bu konuda YÖK, savcılık ve ilgili tüm kurumlar, hassasiyetle olayı tetkik etmeli ve varsa sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanmalıdır. Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak konunun yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Güneş Günay Sezer'e Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyoruz."

"15 SAYFALIK NOTLA TÜM YAŞADIKLARINI ANLATTI" İDDİASI

Canına kıyan akademisyen Güneş Günay Sezer'in geride 15 sayfaya yakın mesaj bıraktığı ve tüm yaşadıklarını anlattığı ileri sürüldü.

MOBBİNG NEDİR?

Latince kökenli "mobbing" sözcüğü; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına geliyor. "Yıldırma" veya "iş yerinde psikolojik terör" de diyebiliriz. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasına "mobbing" denir.

NE OLMUŞTU?

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli 35 yaşındaki öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer, geçtiğimiz Çarşamba günü çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar etmiş, sevenlerini yasa boğmuştu. Kariyeri başarılarla ve ödüllerle dolu öğretim görevlisinin neden intihar ettiği öğrenilemezken, yeni evlendiği ve 2 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.