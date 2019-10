Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı

Call of Duty: Mobile, ABD ve en büyük 5 mobil kullanıcıya sahip ülkenin de aralarında olduğu 33 ülkede en çok indirilenler listesinde 1. sıraya yerleşti. Gelen ilk bilgilere göre, Call of Duty: Mobile 2 günde 20 milyon akıllı telefona indirildi.

OYUNCULARI NELER BEKLİYOR?

Call of Duty, Modern Warfare ve Black Ops serisinden en sevilen haritaları oyuncuların ilgisine sunuyor. Call of Duty'in mobil versiyonu Türkçe olarak da entegre edilecek. Kullanıcılar, Çoklu Oyuncu modunda birinci şahıs savaş oyununu Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-All gibi seçeneklerle sevilen modlarda ve Nuketown, Crash, Hijacked ve haritalar üzerinde oynayabilecek.

PUBG mobile gibi Call of Duty haritaları da 100 kişiye kadar online oyuncu alacak. Call of Duty oyuncuları, yeni ekipman ve silah ararken ATV, helikopter ve deniz araçlarıyla karada, denizde ve havada karşılaşabilecekler.