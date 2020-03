Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Fragmanı Sızdırıldı

Oyun dünyasında Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered heyecanı var. Bir süredir akıbeti merak edilen yenilenmiş sürüm, bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare içerisinden sızdırılmıştı. Şimdi ise resmi olarak yarın çıkışını gerçekleştireceği söyleniyor.Geçtiğimiz günlerde sizinle bir haber paylaşmıştım. Son Call of Duty: Modern Warfare güncellemesi sonrasında olası gizli yeni detayları keşfetmek için dosyaların içinde keşfe çıkan Reddit kullanıcısı Senescallo, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ile ilgili bir sanat çalışması bulunduğunu duyurmuştu. Görünüşe göre bu oyunu Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle hediyesiyle bağımsız olarak satın almanın yanı sıra Call of Duty: Modern Warfare için Ghost Pack: Oil Rig Bundle içeriğini satın almanız durumunda da hediye olarak verilecek.10000 COD Points karşılığında alabileceğiniz bu içerikte ise Legendary Ghost Operator görünümü, Legendary M4A1, Legendary 1911, Rare Charm, Epic Ghost bitiriş hareketi Belly Flop, Epic Ghost Operator jesti Stay Frosty, Epic animasyonlu kartvizit No Easy Days ve ender bulunan Ghost amblemi bulunacak.Yaşanan bu sızıntının ardından, heyecan verici yeni bir gelişme daha yaşandı. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered oyunu şu anda Almanya PlayStation mağazasında ön-siparişe açılmış durumda. Öyle ki, €24.99 karşılığında satın alabiliyorsunuz. Ayrıca eğer doğum tarihi bilgilerinizi girerseniz, mağaza üzerindeki ekran görüntülerine ve fragmana ulaşabilirsiniz. Fragmanın finalinde ise hem Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle içeriği gösteriliyor hem de oyunun şu anda satın alınabilir durumda olduğu belirtiliyor.Eğer biz bu haberi girene kadar sayfa yayından kaldırılmışsa, fragmanı MW2 Remastered Twitter hesabı üzerinden de izleyebilirsiniz.BREAKING: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Trailer has been leaked.RT if you're hyped. pic.twitter.com/5FipfcNt1N— MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, orijinal oyunun geliştirilmiş kaplama, animasyonlar ve HDR ışıklandırma ile geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Ayrıca çok oyunculu ve kooperatif modların hariç tutulacağını da bir kez daha hatırlatayım.

Kaynak: Tamindir