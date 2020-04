Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PS4 için Çıktı

Uzun zamandır beklediğimiz an en nihayetinde geldi. Dün resmi fragmanı da sızdırılmış olan Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Activision ve Infinity Ward tarafından duyuruldu. Hatta satışa sunuldu bile.Birçok oyuncu tarafından serinin en iyisi olarak kabul edilen Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty 4: Modern Warfare ile aynı yenilenmeden geçerek mevcut nesilde de karşımıza çıktı. Geliştirilmiş kaplama çözünürlüğü ve detay kalitesinin yanı sıra revizyondan geçirilmiş animasyonlar, yüksek kaliteli hale getirilmiş sesler ve çok daha fazlasını sunacak. PlayStation 4 Pro ve Xbox One X üzerinde 4K ve HDR destekleri de sunulacakken, PC versiyonunda ise bunlara ek olarak kare hızına kilit konulmayacak olması ve çok geniş ebatlı monitör desteği olacak.Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered şu an PlayStation mağazasında 170 TL karşılığında alınabilir. PC (Battle.net) ve Xbox One için 30 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Yakın bir zamanda da ön-siparişe açılması bekleniyor.Oyunu satın almanız durumunda, beraberinde Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyunlarında da kullanabileceğiniz Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle hediyeniz olacak. Bu içerikte UDT Classic Ghost görünümü, Task Force ve One For One silahları için ayrıntılı plan, Flippers isimli silah süsü, Belly Flop isimli bitiriş hareketi, No Easy Days oyuncu kartı, Ghost amblemi, nükteli bir sözün olduğu ses efekti ve Battle Pass sisteminde iki kademe atlama fırsatı bulunacak.Activision ve Infinity Ward tarafından yayınlanan resmi fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir