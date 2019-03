Call Of Duty: Modern Warfare 2'nin Yenilenmiş Versiyonu Bu Yıl Geliyor

Kaynak: WebTekno

Yaz mevsimi her geçen gün daha da yaklaşıyorken yeni bir Call of Duty (CoD) serisi oyunu bekler olduk. CoD oyunlarının geliştiricisi olan Infinity Ward, çok yakın bir zamanda efsane FPS oyun serisinin yeni üyesi oyununu tanıtacak. Call of Duty hayranları hiç olmadıkları kadar mutlu olacaklar zira ortaya çıkan yeni bilgilere göre Infinity Ward, yeni CoD oyunun yanında efsane bir CoD oyunun yenilenmiş hâlini de tanıtacak.Oyunları detaylıca inceleyip puan veren PEGI (Avrupa Oyun Derecelendirme Kurulu), yanlışlıkla (!) Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered isimli bir oyun için inceleme ve puanlama istatistiklerini paylaştı. Geniş kitleler tarafından bu paylaşımın fark edilmesinin ardından PEGI, bu oyuna ilişkin her şeyi internet sitesinden çabucak kaldırdı.Oyunun dağıtımcısı olan Activison tarafında ise herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Oyun sektöründe sözü fazlasıyla geçen bir kuruluş olan PEGI'nin oyunu detaylıca incelemesine ve verdiği puanı internet sitesinde yayınlamasına bakılırsa Call of Duty serisinin efsane oyunu Modern Warfare 2'nin yenilenmiş hâlinin üretim süreci bitti bitecek. Oyunu en kısa zamanda görmeyi umut ediyoruz.