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Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'dan Karşılaştırması Videosu

Oyuncular olarak karşılaştırma videolarının ilgimizi çektiği su götürmez bir gerçek. Hele de bir önceki nesilde çıkan bir oyun mevcut nesle taşındığında, aradaki gelişimi görmek her daim heyecan verici oluyor.

01.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:49
Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'dan Karşılaştırması Videosu
Oyuncular olarak karşılaştırma videolarının ilgimizi çektiği su götürmez bir gerçek. Hele de bir önceki nesilde çıkan bir oyun mevcut nesle taşındığında, aradaki gelişimi görmek her daim heyecan verici oluyor. Bir karşılaştırma videosu da Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered için hazırlandı.

Geçtiğimiz nesilde PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan Call of Duty: Modern Warfare 2, yenilenmiş haliyle dün öncelikle PlayStation 4 için satışa sunuldu. Çok oyunculu modların çıkartılması ile Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered adı altında yayınlanan oyun, 30 Nisan 2020 tarihinde de PC ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşacak.

Mevcut nesle taşınan versiyonda geliştirilmiş kaplamalar ve detay kalitesinin yanı sıra revizyondan geçirilmiş animasyonlar, yüksek dinamik aralıklı ışıklandırma, yüksek kaliteli hale getirilmiş sesler ve çok daha fazlası sunuluyor. PlayStation 4 Pro ve Xbox One X üzerinde ise bunlara ek olarak, 4K ve HDR desteği de olacak.

Youtube kullanıcısı ElAnalistaDeBits, oyunun çıkışından sonra aradaki gelişimi göstermek amacıyla bir karşılaştırma videosu hazırlamış. Farkın muazzam olduğunu söylemek gerek. Zaten aşağıdaki ön-izleme resminden net bir şekilde anlaşılıyor.

Keyifli seyirler dilerim.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Xbox 360, Teknoloji
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