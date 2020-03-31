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Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ı Çıkmadan Oynadılar!

Activision Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered duyurusunu henüz gerçekleştirmedi ama bazı şanslı oyuncular, çoktan bitirdiler.

31.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:49
Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ı Çıkmadan Oynadılar!
Activision Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered duyurusunu henüz gerçekleştirmedi ama bazı şanslı oyuncular, çoktan bitirdiler. Eğer oyunun yeni halini merak ediyorsanız, haberin sonundan bir göz atabilirsiniz.

Dün yaşanan sızıntı sonrasında, oyunun bugün resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Henüz Activision resmi bir duyuru yapmış değil ama muhtemelen gün içerisinde yapılacak olan duyuru ile eş zamanlı olarak oyunu satın alabileceksiniz. Alternatif olarak Call of Duty: Modern Warfare'ın Ghost Pack: Oil Rig Bundle içeriğini satın almanız durumunda, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered hediye olarak gelecek.

Bizler resmi duyuruyu beklerken bu zamana kadar pek denk gelmediğimiz bir durum da söz konusu oldu. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered'ın çıkışı bir yana dursun, henüz resmi olarak duyurulmamış olmasına rağmen ana senaryosu çoktan bitirildi.

Geçmişte Call of Duty serisi ile ilgili olarak yaşanan sızıntıların birçoğunda karşımıza çıkan TheGamingRevolution, oyunun hem bölümlerini hem de sadece ara sahnelerinin bulduğu ayrı bir videoyu Youtube kanalı üzerinden yayınlamış. Yayınlanalı epey uzun zaman geçmiş olmasına rağmen, bu videolar hiçbir şekilde silinmemişler.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, dün Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered kısa süreliğine Alman PlayStation mağazası üzerinde belirmişti. Büyük ihtimalle TheGamingRevolution oyunu bu esnada satın aldı ve gerisi hepinizin tahmin edebileceği gibi. Söylentiler doğrultusunda resmi duyurunun gün içerisinde yapılacağını düşünecek olursak, bu videolar da muhtemelen silinmeyeceklerdir. Eğer dilerseniz, buradan TheGamingRevolution kanalına bir göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Rolls-Royce Ghost, Teknoloji
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