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Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Sistem Gereksinimleri

Bu hafta içerisinde satışa sunulmuş olan Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, şu an için sadece PlayStation 4 platformunda bulunuyor.

02.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:50
Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Sistem Gereksinimleri

Bu hafta içerisinde satışa sunulmuş olan Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, şu an için sadece PlayStation 4 platformunda bulunuyor. Belirli bir süre devam edecek olan bu sürecin sonunda, 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla PC (Battle.net) ve Xbox One kullanıcıları da oyuna erişim sağlayabilecekler. Şu anda ön-siparişe açılmış olan Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered için sistem gereksinimleri açıklandı.


Oyunu rahat bir şekilde oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 670, NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartlı, Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 işlemcili ve 8 GB bellekli bir sisteme ihtiyacınız olacak.


Hem en düşük hem de önerilen sistem gereksinimleri için aşağıya bakabilirsiniz.


Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered En Düşük Sistem Gereksinimleri


İşletim Sistemi: Windows 7 Hizmet Paketi 1 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670/ NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 - DirectX 11.0 uyumlu sistem

Depolama Alanı: 80 GB

Ağ: Genişbantlı internet bağlantısı


Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri


İşletim Sistemi: En son güncellemesi ile Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 390/ AMD Radeon RX 580 - DirectX 11.0 uyumlu sistem

Depolama Alanı: 80 GB

Ağ: Genişbantlı internet bağlantısı


Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ın neden çok oyunculu modları yok?


Bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered sadece ana senaryo modu ile gelecek. Yani çok oyunculu modlar ve kooperatif oynanan Spec-Ops görevleri olmayacak ve bu bizi fazlasıyla üzmüştü. Yayıncı Activision ve Infinity Ward stüdyosunun neden böyle bir karar aldıkları elbette merak konusu.


Resmi duyurunun ardından Activision sayfası üzerinden cevabı çok merak edilen bu soruya bir cevap verildi. Aslına bakarsanız oldukça anlaşılır gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi çapraz platform (Cross-Play) sistemi sayesinde, bütün platformlardaki Call of Duty: Modern Warfare oyuncuları bir araya getirilmişlerdi ki buna Call of Duty: Warzone da dahil olmuştu. Birleşmiş olan bu topluluğu bölmek yerine, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ile sadece ana senaryoyu yenilenmiş olarak sunmayı uygun bulmuşlar.


Ancak bu orijinal oyundaki haritaların tozlu sayfalarda kalacağı anlamına gelmiyor. Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2'nin çok oyunculu modlarındaki sevilen haritaları Call of Duty: Modern Warfare oyununa eklemeye devam edecek. Mesela Rust, Shipment, Crash ve Vacant haritaları şu anda seçilebilir durumda ve üçüncü sezon ile daha fazla harita dönüş yapacakmış.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: İşletim Sistemi, Intel, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Sistem Gereksinimleri - Haberler

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