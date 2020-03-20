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Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, Yeniden Derecelendirildi

Call of Duty serisinin en iyi oyunlarından bir tanesi kabul edilen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin Remastered versiyonu bir kez daha gündeme geldi.

20.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:34
Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, Yeniden Derecelendirildi
Call of Duty serisinin en iyi oyunlarından bir tanesi kabul edilen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin Remastered versiyonu bir kez daha gündeme geldi. Kore menşeli derecelendirme kuruluşu, oyunu derecelendirdi.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ilk olarak 2018 yılı içerisinde Amazon Italy veritabanında yaşanan sızıntı ile gündeme gelmişti. Bu sızıntının hemen ardından CharlieIntel ve Eurogamer, kaynakları üzerinden aktardıkları bilgi ile sızıntıyı doğrulamış ve ek olarak yenilenmiş versiyonda çok oyunculu modların bulunmayacağını belirtmişlerdi.

Bu sızıntının bir yıl sonrasında ise PEGI, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oyununun ana senaryosu için bir derecelendirmeye gitmişti. Bu, bilhassa No Russian görevi ile ilgiliydi. Bildiğiniz gibi Zakhaev Havaalanı'nda geçen görevde, yerel halkın kışkırtılması ile Üçüncü Dünya Savaşı'nın tetiklenmesinin amaçlandığı bir operasyon anlatılıyordu.

Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde TheGamingRevolution da Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oyununun yapım aşamasında olduğuna dair bir paylaşımda bulunmuştu.

Şu an için Activision ve Infinity Ward resmi bir açıklamada bulunmuş değil ama Kore menşeli derecelendirme kuruluşu, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered için bir derecelendirme yaptı. Yaş sınırı olarak on sekizin belirlendiği derecelendirme 26 Şubat 2020 tarihinde yapılmış.

Yaşanan önemli sızıntılara ve derecelendirmelere bakılırsa, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oyununun duyurulması sandığımızdan da yakın olabilir. Gerçi oyun Infinity Ward tarafından geliştirildiği için bu stüdyonun sıradaki oyunu ile duyurulması çok büyük ihtimalmiş gibi görünüyor ki böyle olursa, iki sene beklememiz gerekebilir. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Amazon, Kore, Teknoloji

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