Call of Duty: Modern Warfare'ın Üçüncü Sezonu Detaylandırıldı

Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için üçüncü sezonun başlamasına az bir zaman kaldı. Bütün platformlarda eş zamanlı olarak başlayacak olan yeni sezon için 8 Nisan 2020 tarihi verilmişti. Activision ve Infinity Ward da yayınladıkları yeni fragman ile oyunculara sunulacak olan yeni içeriklerin tanıtımın yaptılar.Sezonun başladığı hafta içerisinde altıya altı oynanabilecek üç yeni harita, oyuncuların beğenisine sunulacak. Bunlar, ilk olarak Call of Duty 4: Modern Warfare oyununda karşımıza çıkmış olan Talsik Backlot, hem orta hem de uzak mesafeli savaşlara elverişli olan Hovec Sawmill ve Ground War modunda ona on oynadığınız Aniyah Incursion.Call of Duty: Warzone tarafında ise Quad modu eklenecek. Bu yeni mod ile artık dört kafadar bir araya gelerek düşman takımlara kök söktürmeye başlayabileceksiniz. Bu arada, Call of Duty: Warzone oyununun ücretsiz olarak indirilebildiğini bir kez daha hatırlatayım.Elbette üçüncü sezonda size sunulacaklar bu kadarla sınırlı değil. Öyle ki zaman içerisinde Ronin ve Iskra isimli iki yeni karakter, yeni çok oyunculu mod haritası Hardhat, yeni Gunfight haritası Aisle 9, Gun Game Reloaded, Demolition ve Reinfected Ground War dahil yeni Playlist'ler, Gunfight varyasyonları, yeni bir silah, yeni silah özelleştirmeleri ve Call of Duty: Warzone için sadece keskin nişancı tüfeklerinin av tüfeklerinin kullanılabildiği Scopes and Scatter Guns dahil yeni modlar ve toplanabilir silahlar olacak.Bunların dışında Barracks kısmında tamamlanmayı bekleyen yeni görevler olacak. Bu görevleri tamamladıkça deneyim puanları, ayrıntılı planlar (blueprint), hem karakterler hem de araçlar için farklı görünümler ve çok daha fazlasını kazanabileceksiniz.Activision ve Infinity Ward, üçüncü sezon için yapılan tanıtımda, Battle Pass sistemine de değindiler. Bildiğiniz gibi bu sistemde aşama atladıkça çeşitli ödüller kazanıyorsunuz. Verilen detaylara göre, açabileceklerinizin arasında tabanca Renetti, keskin nişancı tüfeği SKS, tabanca ayrıntılı planı Cerastes, Legendary taarruz tüfeği ayrıntılı planı Beefeater ve Call of Duty: Warzone sırasında düşmanlarınızı katledeceğiniz Witching Hour, 300 COD puanı ve çok daha fazlası bulunacak.Önceki sezonlarda olduğu gibi bu yeni sezonda da Battle Pass satın alabileceksiniz. Satın almanız durumunda yeni karakterlerden Alex, hediye olarak seçilebilir hale gelecek. Bunun yanı sıra 1.300 COD Puanı, Rare, Epic ve Legendary silah ayrıntılı planları, Epic ve Legendary karakter görünümleri, deneyim puanları ve silah deneyim puanı jetonları ve çok daha fazlasına sahip olacaksınız. Bunun yanı sıra, 2.400 COD Puanı ile Battle Pass Bundle alırsanız da Battle Pass içeriğinin tamamına ek olarak baştan yirmi aşamayı otomatik olarak atlamış olacaksınız.

Kaynak: Tamindir