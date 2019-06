Call of Duty: Modern Warfare oyununda YPG göndermesi!

ABD destekli oyun geliştirici Infinity Ward'ın hazırladığı 'Call of Duty' bilgisayar oyununun yeni versiyonunda terör örgütü YPG'den ilham alındığı söylendi.Yeni versiyonunun fragmanı yayınlanan oyunda YPG ögeleri yer aldı.

'SAVAŞIN İSİMSİZ KAHRAMANLARINA ADALETSİZLİK'

Call Of Duty oyunun yayınlanan fragmanında, Suriye'ye ve PKK'nın elinde tuttuğu yerlere benzer öğelerin bulunduğu gözlerden kaçmadı. Oyunun yapımcısı Taylor Kurasaki, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada ise iddiaları doğruladı. Kurasaki, "Savaşın bu görünmeyen yüzü gerçek ve bunu yok saymak berbat bir ihmalde bulunmak gibi hissettirirdi. Bunları yok saymak, bu savaşların isimsiz kahramanlarına karşı adaletsizlik olurdu" şeklinde konuştu.

SAVAŞIN 'AHLAKİ OLARAK GRİ' YÖNLERİNDE DEĞİNİLDİ

Binlerce kullanıcının heyecanla beklediği "Call of Duty: Modern Warfare" adlı oyunun fragmanı dün yayınlandı. Modern vekalet savaşlarının konu edinildiği oyun hakkında tasarımcılar, savaşın 'ahlaki olarak gri' yönlerine yer verdiklerini ifade etti. Her sene yeni bir seriyle oyun severlerle buluşan Call of Duty 2019 yılında Call of Duty: Modern Warfare adıyla gösterilecek.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARRE NE ZAMAN?

Call of Duty: Modern Warfarre, PC ve konsolda çapraz platform desteği ile platformlar arası çok oyunculu rekabette önemli bir noktaya gelecek. Activision'un modern gereksinimleri karşılamak için yeniden yaratılan Modern Warfare, 25 Ekim'de oyuncularla buluşacak.