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Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone 3. Sezon Duyuruldu

Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için üçüncü sezon haftaya başlıyor. Activision ve Infinity Ward, yeni sezonun 8 Nisan 2020 Çarşamba günü başlayacağını duyurdular.

04.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:51
Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone 3. Sezon Duyuruldu
Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için üçüncü sezon haftaya başlıyor. Activision ve Infinity Ward, yeni sezonun 8 Nisan 2020 Çarşamba günü başlayacağını duyurdular.

Call of Duty: Modern Warfare oyununun geçtiğimiz Ekim ayındaki çıkışından sonra, Battle Pass sistemi devreye sokulmuştu. Bu sisteme bağlı olarak Activision ve Infinity Ward, sezon sezon yeni içerikleri oyuncuların beğenisine sunuyor. Bu içerikleri elde edebilmek için, vakit harcayarak aşamaları atlamanız gerekiyor ama gerçek para ile bütün aşamaların tamamını atlayarak zamandan tasarruf edebilmek gibi bir seçeneğiniz de var.

Halihazırda ikinci sezon devam ederken Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için üçüncü sezonun duyurusunu Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yaptılar.

Season 3.
4.8.20.#Warzone #ModernWarfare pic.twitter.com/UdjN4HjP5y
— Call of Duty (@CallofDuty) April 3, 2020

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone 3. Sezon detayları

Sizin de fark ettiğiniz üzere Call of Duty: Modern Warfare senaryosundan tanıdığımız Alex, beraberindeki iki karakter ile duyuruya özel olarak yapılan paylaşımdaki görselde yer alıyolar. En arkada ise efsanevi Ghost var.

Şu an için yeni sezon ile şu an için herhangi bir detay bulunmuyor ama ilk iki sezona bakarak, yeni sezonda da nelerin geleceğini tahmin edebiliriz. Bunların başında elbette Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununun çok oyunculu mod haritaları geliyor. Ayrıca yeni modlar ve halihazırdaki modlar için varyasyonlar, yeni karakterler, yeni haritalar, yeni silahlar, yeni kozmetik eşyalar ve çok daha fazlası oyuna eklenecek. Elbette yeni aşamalar ile yeni bir Battle Pass de üçüncü sezonun yenilikleri arasında yer alacak.

Son olarak, veri madencileri Call of Duty 4: Modern Warfare oyunundaki Backlot ve Call of Duty: Modern Warfare 3 oyunundaki Village haritalarına dair ipuçları bulmuşlardı. Bu iki harita yeni sezonda karşımıza çıkabilirler.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çarşamba, Twitter, Teknoloji
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