Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Call of Duty: Warzone Duos Modu Geliyor

Yeni sezonda Call of Duty: Warzone için Duos modu da gelecek. Resmi internet sayfasında ortaya çıkan bir görsel, önemli bir detayı açık etti.

10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Call of Duty: Warzone Duos Modu Geliyor
Yeni sezonda Call of Duty: Warzone için Duos modu da gelecek. Resmi internet sayfasında ortaya çıkan bir görsel, önemli bir detayı açık etti.

Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için üçüncü sezon bu haftanın başlarında başlamıştı. Ana oyun için üç yeni çok oyunculu mod haritası, yeni bir karakter, iki yeni silah, araç görünümleri ve Call of Duty: Warzone için Trios modu yerine Quads modu dahil yeni içerikler şu an itibarıyla oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Üçüncü sezon boyunca elbette daha başka içerikler de oyuncuların beğenisine sunulmaya devam edilecek ve bir tanesi, yaşanan bir kaza ile önceden açık edildi. Gerçi bir kaza mıydı yoksa oyuncuları heyecanlandırmak için bilerek yapılmış mıydı bilmiyorum ama netice olarak öğrenmiş olduk.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Warzone şu anda Solos ve Quads modları bulunuyor ama yakın bir zamanda aralarına Duos da katılacak. Elbette Activision ve Infinity Ward Solos modu ile değiştirmezse.

Resmi internet sayfasındaki Warzone bölümünde, Quads, Duos ve sezon boyunca daha fazlasının geleceğinin belirtildiği üç parçalı bir reklam görseli belirdi. Her ne kadar bu görsel çok geçmeden kaldırılmış olsa da, Reddit kullanıcısı Polack19 tam zamanında ekran görüntüsü almayı başarmış.

Duos modu aslında daha önceden oyunun dosyalarını inceleme altına alan kullanıcılar tarafından tespit edilmişti. Yani bu ilk kez resmi olarak karşımıza çıkışı oluyor. Eğer kafa dengi bir dostunuz var ise, oldukça eğlenceli zamanlar sizi bekliyor demektir.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Teknoloji ››Call of Duty: Warzone Duos Modu Geliyor - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

11:15: - Mustafakemalpaşa'nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler 11:12: Onikişubat Belediyesi'nden yaşlılara doğum günü sürprizi - Haberler 11:10: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatı sanal ortama aktardı - Haberler 11:09: (Özel) Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı - Haberler 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek 10:03: Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı