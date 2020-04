Call of Duty: Warzone Duos Modu Geliyor

Kaynak: Tamindir

Yeni sezonda Call of Duty: Warzone için Duos modu da gelecek. Resmi internet sayfasında ortaya çıkan bir görsel, önemli bir detayı açık etti.Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için üçüncü sezon bu haftanın başlarında başlamıştı. Ana oyun için üç yeni çok oyunculu mod haritası, yeni bir karakter, iki yeni silah, araç görünümleri ve Call of Duty: Warzone için Trios modu yerine Quads modu dahil yeni içerikler şu an itibarıyla oyuncuların beğenisine sunulmuştu.Üçüncü sezon boyunca elbette daha başka içerikler de oyuncuların beğenisine sunulmaya devam edilecek ve bir tanesi, yaşanan bir kaza ile önceden açık edildi. Gerçi bir kaza mıydı yoksa oyuncuları heyecanlandırmak için bilerek yapılmış mıydı bilmiyorum ama netice olarak öğrenmiş olduk.Bildiğiniz gibi Call of Duty: Warzone şu anda Solos ve Quads modları bulunuyor ama yakın bir zamanda aralarına Duos da katılacak. Elbette Activision ve Infinity Ward Solos modu ile değiştirmezse.Resmi internet sayfasındaki Warzone bölümünde, Quads, Duos ve sezon boyunca daha fazlasının geleceğinin belirtildiği üç parçalı bir reklam görseli belirdi. Her ne kadar bu görsel çok geçmeden kaldırılmış olsa da, Reddit kullanıcısı Polack19 tam zamanında ekran görüntüsü almayı başarmış.Duos modu aslında daha önceden oyunun dosyalarını inceleme altına alan kullanıcılar tarafından tespit edilmişti. Yani bu ilk kez resmi olarak karşımıza çıkışı oluyor. Eğer kafa dengi bir dostunuz var ise, oldukça eğlenceli zamanlar sizi bekliyor demektir.