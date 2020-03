Call of Duty: Warzone'u Yalnız Oynamak İsteyenlere Gün Doğdu

Call of Duty: Modern Warfare oyununun bir süredir söylenti ve iddialar ile varlığını sürdüren Warzone modu, geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanmıştı. Oyuna sahip olanların yayınlanan güncelleme ile erişim sağlayabildikleri bu mod, bağımsız olarak da indirilebiliyor. Resmi olarak yayınlanmasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra, dün yayınlanan yeni güncelleme ile Call of Duty: Warzone'a Solos eklendi.Eğer çevrimiçi modlarda tek tabanca takılmayı seven bir oyuncuysanız, Solos sizin için son derece ideal. Herhangi bir manga arkadaşı olmaksızın Verdansk haritasına tek başınıza iniş yapacaksınız. Bunu bir nevi Free-For-All (Herkes Tek) ama devasa bir haritada geçeni olarak düşünebilirsiniz.Kurallarda da hiçbir değişiklik olmayacak. Siz yağma yaparken, kontratları tamamlarken ve kendiniz haricindeki yüz kırk dokuz oyuncuya patronun kim olduğunu göstermeye çalışırken klasik olarak etrafı çeviren çember şeklindeki gaz bulutu da daralacak.Gulag sistemi de aynı şekilde Battle Royale oyununun bir parçası olacak. Yani eğer çatışma sırasında bir şekilde ölürseniz, teke tek çatışmaların yapılacağı bir Gunfight sizleri bekleyecek. Kazanırsanız Verdansk haritasına geri döneceksiniz. Aksi takdirde, Battle Royale oynamaya tahtalı köy haritasındaki oyuncular ile devam edeceksiniz.Beraberinizdeki arkadaş(lar)ınız ile manga oluşturarak oynadığınız sistemde olduğu gibi Solos sisteminde de tamamladığınız kontratlar karşılığında oyun içi nakit kredi ve yağma eşyaları kazanacaksınız. Kazandığınız oyun içi krediler ile Buy Station'lardan havadan keşif yapmak için Recon Drone, Heartbeat Monitor (Kalp Atış Monitörü), UAV (İnsansız Hava Aracı), kendi kendinizi ayağa kaldırmak için Self-Revive Kit'leri alabileceksiniz. Self-Revive Kit'leri harita üzerinde de bulabilmeniz mümkün.Call of Duty: Warzone modu PC (Battle.net), PlayStation Store ve Xbox Store üzerinden bağımsız olarak indirilebilir. Ancak indirmeye başlamadan önce kullandığınız sistemde 83 - 100 GB civarı boş bir alan olduğundan emin olun.

Kaynak: Tamindir