17 Şubat 2019, 14:10
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Çalmak İstediği Otomobilde Uyuya Kalınca Yakalandı

Çalmak İstediği Otomobilde Uyuya Kalınca Yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde hırsızlık şüphelisi çalmak için girdiği otomobilde alkolün etkisiyle uyuya kalınca araç sahibi tarafından uyandırıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde hırsızlık şüphelisi çalmak için girdiği otomobilde alkolün etkisiyle uyuya kalınca araç sahibi tarafından uyandırıldı.


Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Kumral akşam saatlerinde 20 ABD 319 plakalı otomobilini sokağa park edip evine gitti.


Sabah işe gitmek için otomobilinin yanına gelen Kumral, arcın içinde birisinin uyuduğunu görünce uyandırdı.

Karşısında otomobilin sahibini gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şüphelinin "çalmak" için zorla girdiği otomobilde alkolün etkisiyle uyuya kaldığını belirledi.

Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çarşı Mahallesi,Çivril,Denizli
Kaynak: AA