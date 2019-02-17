Çalmak İstediği Otomobilde Uyuya Kalınca Yakalandı

Denizli
'nin Çivril
ilçesinde hırsızlık şüphelisi çalmak için girdiği otomobilde alkolün etkisiyle uyuya kalınca araç sahibi tarafından uyandırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi
'nde yaşayan Ahmet Kumral
akşam saatlerinde 20 ABD
319 plakalı otomobilini sokağa park edip evine gitti. Sabah
işe gitmek için otomobilinin yanına gelen Kumral, arcın içinde birisinin uyuduğunu görünce uyandırdı.
Karşısında otomobilin sahibini gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı.
Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şüphelinin "çalmak" için zorla girdiği otomobilde alkolün etkisiyle uyuya kaldığını belirledi. Polis
, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Çarşı Mahallesi,Çivril,Denizli
Kaynak: AA