Haberler » Güncel » Çam ağacı üzerine devrildiği 7 mezara zarar verdi - Haber

Çam ağacı üzerine devrildiği 7 mezara zarar verdi

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, çam ağacının devrilmesi sonucu 7 mezar zarar gördü.

03.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:50Çam ağacı üzerine devrildiği 7 mezara zarar verdi

DENİZLİ'nin ilçesinde, çam ağacının devrilmesi sonucu 7 mezar zarar gördü.

Çameli ilçesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan 150 yıllık çam ağacı dün gece saatlerinde devrildi. Kökünde meydana gelen çürüme nedeniyle devrildiği belirtilen çam ağacının gövdesi altında kalan 7 mezar zarar gördü. Tonlarca ağırlığındaki ağacın altında kalan mezarların taşları parçalandı. Ağacın devrildiği sırada mezarlıkta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Devrilen ağaç, bugün belediye görevlileri tarafından iş makinesiyle kaldırıldı. Zarar gören mezarlarda ise tadilat yapılacağı kaydedildi.



Akpınar, Çameli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
4.02.2020 01:01:40