Cam kavanozlar içinde uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 900 gram kubar esrar maddesi ile 30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Sarıkaya Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde yaptıkları aramada, cam kavanozlar içerisinde ve samanlıkta kurutulmaya bırakılmış 3 bin 900 gram kubar esrar maddesi ile kağıda sarılı 30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.

Operasyonda, şüpheli Ç.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA