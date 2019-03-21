Cam Kemik Hastası Kader'in "Erdoğan'ı Görme Hayali" Gerçek Oldu

EMRE AYVAZ - Sakarya
'da yaşayan doğuştan cam kemik hastası 17 yaşındaki Kader Kan, Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Kocaali
'de ikamet eden Kan ailesinin tek çocuğu cam kemik hastası 17 yaşındaki Kader Kan, en büyük hayali olan Cumhurbaşkanı Erdoğan
'la görüşme isteğini, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar
'a iletti.
Acar'ın girişimleri üzerine Kader Kan, AK Parti tarafından önceki gün Demokrasi Meydanı
'nda düzenlenen mitingin ardından Erdoğan'la görüşme fırsatı buldu.
"Onu gördüm, çok mutlu oldum"
Kader Kan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini ziyaret eden Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme isteğini aktardığını söyledi.
Miting alanında Erdoğan'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve aralarındaki diyaloğu aktaran Kan, "Ne yapıyorsun?, dedi, 'İyiyim.' dedim. 'Gel seni öpeyim.' dedim, öptüm, o da beni öptü. Yaşımı sordu, 'Allah şifalar versin.' dedi. Onu gördüm, çok mutlu oldum. Üç hayalim vardı, bunlardan birincisi Cumhurbaşkanımızı görmekti. Onu gördüm, çok mutlu oldum, onu çok seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma ve Ahmet Acar'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
İkinci hayalinin düğün yapmak, üçüncü hayalinin ise ev almak olduğunu belirten Kan, "Babam bayramın ikinci günü bana düğün yapacak, onu çok seviyorum, teşekkür ediyorum. Annemi de çok seviyorum, bana iyi baktığı için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Amacımız, Kader'in mutluluğu"
Kader'in babası Ahmet Kan
da, kızlarının doğuştan cam kemik hastası olduğunu, ayağında şişliği gördükten sonra hastaneye gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Son olarak gittiğimiz Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kader'in cam kemik hastası olduğunu ve tedavisinin bulunmadığını söylediler. O zamandan beri Kader'e gözüm gibi bakıyorum. Bütün isteklerini, arzularını yerine getiriyorum. Kader şu an 17 yaşına girdi, en büyük hayallerinden birisi gerçek oldu, Ahmet Acar'ın aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. İkinci hayali için Ramazan Bayramı
'nın ikinci günü düğün yapacağız. 2023 hedefimiz ise Kader'e, Karasu
'dan ev almak. Sadece Kader'in mutluluğu için, başka bir amacımız yok."
Hastalığıyla ilgili çok zorluk yaşayan kızının son bir yıldır herhangi bir yerinde kırılma yaşanmadığını söyleyen Kan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Belediye Başkanı Acar'a teşekkür etti.
"Kader'in isteklerini yapabilmek için çaba gösteriyoruz"
Anne Hanife
Kan da, hiçbir zaman kızının bir dediğini iki etmediğini dile getirdi.
"Gururla taşıdım, gittiğim yerlere gururla götürdüm. Kader'e gözüm gibi baktım." diyen Kan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Pişman olacağım hiçbir şeyim yok. Bana layık gördüğü için Allah'a şükürler olsun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Kızım
çok istekliydi onu görmek için. Kader'e zaman ayırdığı ve layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Kader'in isteklerini yapabilmek için çaba gösteriyoruz. Pişman olmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
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Kaynak: AA