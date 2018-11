Cam Kemik Hastasına "Yürekten" Dokunuş

23 Kasım 2018 Cuma 11:23



SERHAT ZAFER - Sivas'ta, gönüllü 4 öğretmen, "cam kemik" olarak bilinen ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastalığı bulunan 14 yaşındaki Salih Işık'ın eğitimden geri kalmaması için seferber oldu.Alibaba Mahallesi'nde annesi Emine ve ablası Arzu Işık ile yaşayan 8. sınıf öğrencisi Salih Işık, cam kemik hastalığı nedeniyle okula gidemedi.Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Gülden Duman, annesinin yardımıyla geçen eğitim-öğretim döneminde birkaç kez geldiği okulda tanıştığı Işık'ın eğitimine devam etmesi için kolları sıvadı.Çocuğa evinde haftada bir gün ders vermeye başlayan Gülden öğretmen, okul idaresinin de izniyle İngilizce öğretmeni Serpil Eminoğlu, matematik öğretmeni Sebahat Karatepe ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ayşe Koyen'den yardım istedi. Bu öğretmenlerin de gönüllü olmayı kabul etmesiyle Salih Işık evde 4 öğretmenden ders almaya başladı.Öğretmen Gülden Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl tanıştıkları Salih'in hastalığı nedeniyle haftada bir gün okula geldiğini ancak kolu kırıldıktan sonra okula hiç gelemediğini söyledi.Başarılı bir öğrenci olan Salih'in bu durumuna üzüldüğünü belirten Duman, girişimleri sonucu öğrencinin tüm derslerden eğitimini evde başarılı bir şekilde almasının kendisini mutlu ettiğini vurguladı."Yaptığımız işi bir fedakarlık olarak düşünmüyorum"Birebir ilgilenme fırsatı bulduğu özel öğrencisi Salih'in başarılı bir çocuk olduğunu aktaran Duman, "Yaptığımız işi bir fedakarlık olarak düşünmüyorum. Sonuçta ben bir öğretmenim ve Salih de okulumuzun kayıtlı öğrencisi, ona her şekilde destek vermek zorundayım. Salih parlak ve iyi bir öğrenci, her şeyi hak ediyor. Tek amacımız onun bütün dersleri almasını sağlamaktı." dedi.Salih Işık'a ders vermeye gelirken daha çok hazırlık yaptığını anlatan Duman, şunları kaydetti:"Salih, öğretmenliğimde ders vermekten en çok zevk aldığım, sürenin nasıl geçtiğini anlamadığım bir öğrenci. Ders bitince dahi Salih hala soru sorma, bir şeyler öğrenme derdinde. O yüzden desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl bunu biz yaptık, umarım lisede de aynı şekilde devam eder. Her öğretmenimizin bu tarz öğrencilere karşı daha duyarlı olmasını beklerim, evde eğitim alması gereken bir tek Salih değil. Bizim okulumuzda Salih vardı, biz ona destek olduk.""En ufak darbede kemiklerim kırılıyor"Salih Işık ise yaklaşık 2 yıl önce annesi ve ablasıyla İzmir'den taşınarak Sivas'a yerleştiklerini dile getirerek, "Doğduktan sonra 1,5 yaşında cam kemik hastası oldum. En ufak darbede kemiklerim kırılıyor. Zorluklar nedeniyle okula gidemiyorum. Akülü aracım olmadığı için hem yoruluyorum hem de kemiğime zarar gelme riski var." diye konuştu.Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü İsa Kara da Salih Işık'ın başarılı bir öğrenci olduğuna dikkati çekerek, "Öğretmenlerimiz sağ olsunlar hepsi özveriyle Salih'in evine gidiyor. Salih'te inanılmaz derecede bir gelişim olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte de Salih'e elimizden gelen desteği göstereceğiz ve başarılı güzel bir yerlere gelmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.