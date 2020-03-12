Çam kese kurtları ormanı istila etti
Çam kese kurtları ormanı istila etti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çam kese kurtları, Atatürk Bal Ormanı'ndaki çam ağaçlarına zarar veriyor.
12.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:24
Çam kese kurtları ormanı istila etti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde çam kese kurtları, Atatürk Bal Ormanı'ndaki çam ağaçlarına zarar veriyor.
Malkara - Şahin yolu üzerinde 350 dönümlük arazide kurulan Atatürk Bal Ormanı, tırtılların (Çam Kese Kurdu) istilasına uğradı. İlçede arıcılıkla uğraşan Oktay Bitgin, çam kese kurtlarının ormandaki çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, "Çam kese böcekleri diye adlandırılan tırtıllar, ormanı yok etmektedir. Yetkililerden bir an önce önlem almasını istiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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