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CAM KORKULUĞUNA SIKIŞAN KUMRUYU İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de bir binanın en üst katındaki boş dairenin cam korkuluğuna sıkışan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı.

11.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:10
CAM KORKULUĞUNA SIKIŞAN KUMRUYU İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy 'de bir binanın en üst katındaki boş dairenin cam korkuluğuna sıkışan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı. Kumruyu kurtaran itfaiye ekipleri mahalle sakinlerinden alkış aldı.

Arnavutköy'de Yunusemre Mahallesi Saydam Sokak'taki evinin balkonundan dışarıyı seyreden İbrahim Ermişoğlu, karşı binanın boş olan dairesinin cam korkuluğu arasında çırpınan kumruyu fark etti. Yaralı olduğunu düşündüğü kumrunun cam korkuluğun dar olması sebebiyle kanat çırpamadığını gören Ermişoğlu durumu itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın üçüncü katındaki cam korkuluğuna ulaştı. Korkuluk ile pencere arasındaki boşluğun dar olması sebebiyle kanat çırpmakta zorlanan kumru, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kumruyu kurtaran itfaiye personeli kumruyu havaya atarak uçmasını sağladı. Uzun süredir sıkıştığı yerde kalan kumru, havada daha fazla uçamayarak yere set bir iniş gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerini alkışlarla tebrik eden sokak sakinleri kaldırıma inen kumruyu alarak evlerine götürdüler.

Görüntü dökümü:

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-Yaralı kumrunun kurtarılma anı

-İtfaiyeyi vatandaşların alkışlaması

-Vatandaşla röp.

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, İtfaiye, Güncel
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