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Çam ormanlarının "can ormanları"na dönüştüğü harekat: Sarıkamış

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr.

02.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:14 Çam ormanlarının
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kop, Harekatı'nı Çanakkale'nin ön sözü olarak nitelendirerek, "Komutanların maalesef Enver Paşa'nın sözünü dinlememiş olmaları bu çam ormanlarının, can ormanlarına dönüşmesine neden olmuştur. Bir asker günde ortalama 3-5 kilometre yürüyeceği yerde 40 kilometre yürümek zorunda bırakılmıştır." dedi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuklar yüzünden şehit olan askerler, 3-5 Ocak tarihleri arasında şehadetlerinin 105. yılında anılacak.
Her yılın ilk haftasında organize edilen etkinlikler kapsamında, 5 Ocak'ta genç yaşlı binlerce kişinin katılımıyla Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü düzenlenecek.
Sarıkamış Harekatı hakkında araştırma yapan KAÜ Dede Korkut Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın Türkiye'nin özeti olduğunu söyledi.
Sarıkamış'ı "Çanakkale'nin ön sözü" olarak nitelendiren Kop, buraya ulaşan askerlerin Sarıkamış ormanlarında donarak şehit olduğuna işaret etti.
Harekatta bazı komutanların da Enver Paşa'nın sözünü dinlemediğini söyleyen Kop, "Komutanların maalesef Enver Paşa'nın sözünü dinlememiş olmaları bu çam ormanlarının, can ormanlarına dönüşmesine neden olmuştur. Bir asker günde ortalama 3-5 kilometre yürüyeceği yerde 40 kilometre yürümek zorunda bırakılmıştır. Arazi gittikçe genişlediği için Sarıkamış'ı kuşatma arzusunda çoğunluğu donarak olmak üzere binlerce asker şehit olmuştur." diye konuştu.
Kop, Sarıkamış Harekatı'na ilişkin çok farklı rakamların verildiğini belirterek, bazı kaynaklarda verilen şehit sayısının abartıldığını dile getirdi.
Sarıkamış Harekatı'nda Rus Ordusu'nun da ağır kayıplar verdiğine işaret eden Kop, Rus askerlerinin birçoğunun da donarak öldüğünü anlattı.

Dede Korkut, Sarıkamış, Güncel

Kaynak: AA

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