Cam silerken 3. kattan düşen Iraklı kadın yaralandı, eşi gözyaşlarına boğuldu

13 Aralık 2018 Perşembe 16:57



13 Aralık 2018 Perşembe 16:57

Cam silerken 3. kattan düşen Iraklı kadın yaralandı, eşi gözyaşlarına boğulduSAMSUN - Samsun'da oturdukları 3. kattaki evlerinin pencere camlarını silerken düşen Iraklı kadın ağır yaralandı. Kadını yakalamaya çalışan kocasının ise kıyafetler elinde kaldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 16. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 3 çocuk annesi Şeyma Al Kaysı (27), evlerinin 3. katında pencere camını silerken dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada eşinin yanında bulunan Alaa Al Harbi, karısını yakalamak istedi ancak tuttuğu eşinin kıyafeti elinde kaldı. Ağır yaralanan Şeyma Al Kaysı, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Iraklı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastanede gözyaşı döken Alaa Al Harbi, eşinin pencere camını silerken düştüğünü, yakalamak istediğini ancak eşinin kıyafetinin sıyrılarak elinde kaldığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.