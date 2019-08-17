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Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın yaralandı

SİİRT'te, evinin camını temizlediği sırada dengesini kaybederek, 5'inci kattan düşen Gülistan Kaya (22), ağır yaralandı.

17.08.2019 08:31 Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın yaralandı
SİİRT'te, evinin camını temizlediği sırada dengesini kaybederek, 5'inci kattan düşen Gülistan Kaya (22), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Siirt kent merkezinde meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında oturan Gülistan Kaya, cam temizliği yaptığı sırada, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Kaya'nın düşmesiyle ailesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kaya'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaya, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Batman'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

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