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Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü

İstanbul Pendik'te cam silen kadın dengesini kaybetti ve beşinci kattan binanın yanındaki dereye düştü.

08.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:43

İstanbul 'te bir binanın beşinci katındaki evin camını silen kadın, dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düştü. ve sağlık ekipleri tarafından dereden sedyeyle kurtarılan ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

BİNADAN DEREYE DÜŞTÜ

Pendik Çamçeşme mahallesinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın binanın beşinci katında bulunan evin camlarını sildiği sırada dengesini kaybetti. Talihsiz kadın binanın yanında bulunan dereye düştü.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye merdiven dayayarak kadının yanına inen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Ağır yaralandığı öğrenilen kadın, sedyeye alınarak dereden kurtarıldı. Ambulansa alınan kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralı kadını dereden kurtarma çalışmalarını vatandaşlar panikle izledi.


Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü

İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: İHA


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