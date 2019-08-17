Haberler» 3. Sayfa» Haber

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandıSİİRT - Siirt'te, bir apartmanın 5.katından düşen genç kız ağır yaralandı.

17.08.2019 01:07
Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
SİİRT - Siirt'te, bir apartmanın 5.katından düşen genç kız ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Bahçelievler Mahallesindeki bir apartmanın 5.katında bulunan evlerinde cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybeden Gülistan Kaya isimli genç kız zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Bahçelievler, Siirt, Cam, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:11   Kağıthane'de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü
02:08   Kağıthane'de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü
01:19   İki aile arasında silahlı kavga kanlı bitti: 1 Ölü, 1 yaralı
01:18   Karaman'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı
01:07   Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
00:59   Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu
00:45   Karaman'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı