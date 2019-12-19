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Çam şurubu TÜBİTAK'tan 200 bin TL destek aldı

Küçükken halasının çam ağacından yaptığı şurubu markalaştırarak piyasaya sunmaya hazırlanan Dr. Hande Karagedik, TÜBİTAK'tan da 200 bin TL değerinde Teknolojik Sermaye Yatırımı desteği aldı.

19.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:21 Çam şurubu TÜBİTAK'tan 200 bin TL destek aldı

Yöntemini patentlediğişurubu çocuklar dâhil her yaştan kişinin ve diyabetik hastaların da rahatlıkla kullanabileceğini belirten Dr. , "Tamamen doğal ürün olan yerli markamız ile ülkemize gelir elde etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp alanında tamamlayan Hande Karagedik, küçükken öksürdüğünde içmesi için halasının çam ağacından yaptığı şurubu markalaştırarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Diyabetik hastalar ve çocuklar da kullanabiliyor

İlk olarak 'Hamata' adlı Ar-Ge şirketini kuran Dr. Karagedik, şurubun soğuk algınlığı ve gribin tedavisinde kullanıldığını söyledi. İçeriğinde hiçbir kimyasal madde bulunmadığının altını çizen Dr. Karagedik, bu yüzden şurubun rahatlıkla çocuklar dâhil her yaştan kişinin ve diyabetik hastaların da kullanabileceğini söyledi.

Yerli ürüne TÜBİTAK desteği

Halasının çam ağacından elde ettikleriyle yaptığı şuruba benzer farklı bitkilerle ancak aynı amaç için kullanılan ithal ürünler olduğunu söyleyen Dr. Karagedik, "Bu alanda tamamen dışa bağımlıyız. İthal edilmesine rağmen ürün çeşitliliği de yok. Yerli bir ürün olması çok önemli ve değerli. Gün geçtikçe genişleyen bir pazar mevcut" dedi. Projesinin TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından da 200 bin TL değerindeki 1512 Teknolojik Sermaye Yatırımı desteği aldığından bahseden Dr. Karagedik, "Proje şu an Ar-Ge aşamasında ve önümüzdeki yıl seri üretime geçebilecek durumda. İlgisini çektiğimiz yatırımcılar var. Ne kadar kısa sürede yatırım alabilirsek o kadar erken ürünümüzü piyasaya sunabileceğiz. Ürünümüz eczanelerde ve internet üzerinden satılacak" diye konuştu.

Türkiye'nin biyolojik olarak çok zengin bir ülke olduğunu da anlatan Dr. Karagedik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak bu zenginliği kullanabilecek bilgi ve teknolojiyi takip eden, buna uygun çalışmalar yürüten kişi sayısı çok az. Hamata olarak birçok projemiz var. Bu değerlerimizi korumak, ithal ürün bağımlılığından kurtulmak ve ülkemize gelir elde etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."


Karagedik, Güncel

Kaynak: Bültenler

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