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Cama yumruk atan kadın, kan kaybından öldü

OSMANİYE'de, evin balkon penceresindeki cama yumruk atan F.E. (26) adlı kadın, kaldırıldığı hastanede, aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.

15.08.2019 17:32 Cama yumruk atan kadın, kan kaybından öldü
OSMANİYE'de, evin balkon penceresindeki cama yumruk atan F.E. (26) adlı kadın, kaldırıldığı hastanede, aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.
Olay, 9 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında, merkeze bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle evin balkon penceresindeki yumruk atan F.E., kanlar içinde kaldı. Sol kol bilek kısmından yaralanan genç kadın, sağlık görevlilerince ambulansla Adana'daki özel hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden F.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Çardak, Güncel

Kaynak: DHA

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