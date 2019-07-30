Haberler» Güncel» Haber

Çamalan Şehitliği'nde bakım çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamalan Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

30.07.2019 12:42 Çamalan Şehitliği'nde bakım çalışmaları
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamalan Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mezarlık ve şehitliklerin bakım ile onarım çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 1. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi ve Toroslar'da şehit düşen Türk-Alman askerlerinin anısına yapılan Çamalan Şehitliği'nde bakım çalışmaları gerçekleştirildi.
Ekipler, şehitlikte bulunan anıt, temsili asker heykeli ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşlarının boyaları yeniledi, heykelin yıpranmış olan kısımlarını onardı.
Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan mutluluk duyduklarını belirterek, Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamalan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12   MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı (2)
15:11   AK Partili İskenderoğlu muhtarlarla görüştü
15:11   NATO hattından yakıt çalmak isteyen 2 şüpheli kazdıkları çukurda yakalandı
15:10   MHP'li Milletvekili Arkaz: "Ankara dışında en çok kaldığım şehir olan memleketim Sivas'ı küçümsemek...
15:09   AYM'nin akademisyenler için "hak ihlali" kararına tepki
15:09   Garnizon Komutanı Köşker'den Başsavcı Yazıcı'ya ziyaret
15:09   "Suriyeli öğrencilere yönelik üç model geliştirdik"