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Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü

Siirt'te, kendilerine ait apartmanın 9. katında çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.

16.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:32

'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1419. Sokak'taki bir apartmanın 9. katının balkonunda çamaşır asan Öznur Olgaç (18), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Olgaç'ı Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olgaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olgaç'ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Hastane morguna alınan cenaze, yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü

Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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