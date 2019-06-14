14.06.2019 09:57
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Çatı katında, bomba gibi patlayan çamaşır makinesi mahalle sakinlerini sokağa döktü

Bursa'da 4 katlı binanın çatı katındaki çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri sokağa dökülürken çıkan yangın evde maddi hasara neden oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır makinesinin patlaması sonucu çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken bazı mahalle sakinlerinin söndürme çalışmalarını merakla izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay Fatih Mahallesi İncirlik Caddesindeki 4 katlı binada yaşandı. Dubleks dairesinin çatı katında bulunan çamaşır makinesi çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE EVDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çıkan yangında evin içi dumanla kaplanırken evde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

MAHALLE SAKİNLERİ MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Patlama sesini duyup sokağa çıkan mahalle sakinleri meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Çatı katında, bomba gibi patlayan çamaşır makinesi mahalle sakinlerini sokağa döktü
Kaynak: İHA
Fatih Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (1)
ADA:Bu aralar Bursada ne kadar çok olay oluyor
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