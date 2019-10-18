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Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Ahmet tedaviye alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde bulunan çamaşır suyunu içen Suriye uyruklu Ahmet Elcureys (1) tedaviye alındı.

18.10.2019 12:26Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Ahmet tedaviye alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde bulunan çamaşır suyunu içen Suriye uyruklu Ahmet Elcureys (1) tedaviye alındı.

Olay, İnegöl İlçesi Mesudiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulkadir ve Alaa Elcureys çiftinin 1 yaşındaki çocukları Ahmet Elcureyes, oyun oynadığı sırada, mutfak tezgahının altında bulunan su şişesi içerisindeki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet, tedaviye alındı. Küçük çocuğunun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Mesudiye, Suriye, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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