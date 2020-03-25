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Çamaşır suyunda yoğun talep...Firmalar durmaksızın çalışıyor

Çamaşır suyunda yoğun talep...Firmalar durmaksızın çalışıyor Üreticiler 'kapasite sorunumuz yok' diyor "Türkiye'nin çamaşır suyu kapasitesinin ülkenin tamamına yetecek durumda" Hijyen sağlamada en önemli ürünlerden olan çamaşır suyunda talep patlaması yaşanıyor.

25.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:31
Çamaşır suyunda yoğun talep...Firmalar durmaksızın çalışıyor
Üreticiler 'kapasite sorunumuz yok' diyor
" Türkiye 'nin çamaşır suyu kapasitesinin ülkenin tamamına yetecek durumda"
İSTANBUL - Hijyen sağlamada en önemli ürünlerden olan çamaşır suyunda talep patlaması yaşanıyor. Üreticiler yoğun talebi karşılayabilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtiyor.
COVID-19 virüsü sebebiyle çamaşır suyuna talepte patlama yaşanıyor. Üretici firmalar talepteki artışı karşılamak için 7/24 üretim yapıyor. Türkiye'nin çamaşır suyu üretiminde kapasite sorunu olmadığını belirten üreticiler, tüketicilerin ihtiyaçları kadar çamaşır suyu almaları halinde sorun kalmayacağını vurguluyor.
"Ülkenin çamaşır suyu kapasitesi tüm ülkeye fazla fazla yeter"
PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Hatiboğlu, Türkiye'nin çamaşır suyu kapasitesinin ülkenin tamamına yetecek durumda olduğunu söyledi. Hatiboğlu, "Türkiye'deki çamaşır suyu üreticilerinin hepsi yerli ve milli üreticilerdir. Dolayısıyla hepsi fabrikalarını 7/24 çalıştırıp, ihracatlarını minimum seviyeye indirip tüm ürünlerini iç pazara vermektedirler. Bu bağlamda bakıldığı zaman şu anda Türkiye'nin çamaşır suyu kapasitesi ülkemize rahat rahat yetecek bir pozisyonda. Ülkemizi baştan aşağıya yıkamaya dahi yeter. Sadece hane halkından ricamız ihtiyaçları kadar çamaşır suyu almaları. Çünkü aksini yaptıkları zaman raflar boş kalıyor ve diğer gelen tüketicimiz de ürün olmadığını düşünüp o da stok yapmaya çalışıyor. Lütfen ihtiyacınız kadar çamaşır suyu alın. Başta da söylediğim gibi bu ülkenin çamaşır suyu kapasitesi tüm ülkeye fazla fazla yeter. Bu konu hakkında bütün tüketicilerimiz müsterih olsun" diye konuştu. Çamaşır suyunda yoğun talep...Firmalar durmaksızın çalışıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi

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Çamaşır suyunda yoğun talep...Firmalar durmaksızın çalışıyor

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