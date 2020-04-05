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Çamaşırları çalıların üzerinde kurutuyorlar

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı köylerde, yıkanan çamaşırların ip yerine çalıların üzerinde kurutulması ilgi çekiyor.

05.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:11
Çamaşırları çalıların üzerinde kurutuyorlar

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı köylerde, yıkanan çamaşırların ip yerine çalıların üzerinde kurutulması ilgi çekiyor. Evlerinin önündeki çalılıklarda çamaşırların daha iyi kuruduğunu söyleyen kadınlar, müstakil evde yaşayanlara bu yöntemi tavsiye ediyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kaledibi Köyü'nde oturan kadınlar, yıkadıkları çamaşırları evlerinin bahçesinde ya da balkonunda ipe asmak yerine çok çatallı ve dallı olarak bilinen çalıların üzerine atıyor. Çalıların dikenli olmasının düşmesini ve uçmasını engellediğini söyleyen kadınlar, "Kısa sürede kuruduğu için çalıların üzerine atıyoruz. Bu gelenek asırlardır sürüyor. Özellikle mahallenin dışına doğru olan evlerde yaz ve kış çamaşırlar çalıların üzerinde kurutulur. Güneşi tam alır ve esen hafif rüzgarla da kısa sürede kurur. Tamamen doğal bir ortamda kuruyan çamaşırlar asla deterjan kokmaz" dedi.Köyde yaşayan kadınlar, normalde iki saatte kuruyan çamaşırların, çalılar üzerinde 30 dakikada kuruduğunu da söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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