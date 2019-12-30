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Çambaşı Yaylası'na bungalovlar yapıldı

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 bungalov yapıldı.

30.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:05 Çambaşı Yaylası'na bungalovlar yapıldı

'da 2 bin rakımlı Yaylası'na Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 bungalov yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'da yıl boyunca turizmin yaşanması ve özellikle kış turizminin canlandırılması adına önemli yatırımların devam ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bu yatırımlara imza attığı ifade edilen açıklamada, denize ve havaalanına en yakın olma özelliğine sahip olan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezine 12 bungalov inşa edildiği kaydedildi.

Bungalovların kış aylarında kayak sporu yapmak ve doğa ile iç içe olmak isteyenler için hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Çambaşı Doğa Tesislerinde bulunan 12 bungalov, süit ve standart odalarıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek. Mevsim şartlarına uygun yalıtımla yapılan evler dubleks ve asma katlı olarak iki tip inşa edildi. Çam ağaçları arasında yapılan evler kayak yapanların kuş bakışı izlenebileceği bir konumda yer alıyor. Bir evde bulunması gereken tüm eşyaların bulunduğu bungalovlar vatandaşlara doğa ile iç içe konforlu konaklama imkanı sağlayacak."

Açıklamada, bungalovların fiyat tarifesine de yer verilerek, şunlar aktarıldı:

"Sezona hazır hale getirilen bungalovların standart odaları hafta içi 500, hafta sonu 600 lira, süit odaları ise hafta içi 600, hafta sonu 750 lira olarak belirlendi. Standart odalarda en fazla 5 kişi konaklayabilirken süit odalarda ise 4 kişi konaklayabilecek."


Çambaşı Yaylası, Çambaşı, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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