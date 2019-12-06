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Cambridge Camisi'ndeki serginin ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cambridge Camisi'ndeki "9. ve 16. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyetinde Bilimsel Miras" sergisini gezdi.

06.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:00Cambridge Camisi'ndeki serginin ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Camisi'ndeki "9. ve 16. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyetinde Bilimsel Miras" sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, açılışı dün gerçekleşen camide kalıcı olacak serginin ilk ziyaretçisi oldu.
Emine Erdoğan, İslam Bilim Tarihi Uzmanı Fuat Sezgin'in eserlerinden yararlanılarak hazırlanan sergide yetkililerden bilgi aldı.
Küratörlüğünü Cahide Erel'in yaptığı sergide, Biruni'nin mekanik takvimi (11. yüzyıl), İdrisi'nin dünya haritası (12. yüzyıl), Kıble-i numa (11. yüzyıl), Zahravi'nin cerrahi aletleri (11. yüzyıl), İbni Heysem'in spektrum düzeneği (11. yüzyıl), El-Cezeri'nin abdest makinesi ( 13. yüzyıl) ve yine El-Cezeri'nin şifreli kilidi (13. yüzyıl) ile çeşitli usturlaplar yer alıyor.
Camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı
Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Camisi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı.
Cambridge Camisi'nde İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı. Bu esaslar çerçevesinde yarışma düzenlenerek tasarımı belirlenen cami, sadece bu sene 9 ödül aldı.
Bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçesinin tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın doğa dostu olmasına büyük önem verildi.
Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı, Cambridge, Güncel

Kaynak: AA

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