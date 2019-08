Dünya genelinde 150 yıldan fazladır ulusal eğitim müfredatlarını zenginleştirmek üzere çalışmalar yürüten Cambridge International'ın CEO'su Christine Özden, Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında bu alanda yürütülen çalışmalara uzmanlık desteği vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Cambridge Üniversitesi'nin parçası olarak 150 yıldan fazla geçmişe sahip olan, şu an dünyada 160'tan fazla ülkede, 10 binin üzerinde okulla çalışma yürüten Cambridge International'ın CEO'su Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilgili yürütmeyi hedefledikleri yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dünya çapında bakanlıklarla, okul zincirleriyle eğitim müfredatları, öğrenme öğretim yöntemleri konusunda çalıştıklarını, bu konuda kurumlara destek sağladıklarını anlatan Özden, "Çalıştığımız okullar arasında hem devlet hem de özel okullar bulunuyor. Müfredatlarımızda bilginin yanında becerilerin geliştirilmesi de önemli bir yer tutuyor. Öğrencilerimizin okullarında başarılı olabilmeleri için bilginin yanında bazı becerilere sahip olmaları gerekiyor. Yani farkımız bilginin yanında becerilerin de geliştirilmesi." dedi.

Özden, bu beceri programlarının çocuklara öz güven kazandırdığını, muhakeme yeteneklerinin gelişimi, yeniliklere açık olmaları, uluslararası çapta sosyal adaptasyonlarının artırılması gibi katkılar sunduğunu kaydetti. Özden, Cambridge programlarının uluslararası yüksek öğretimde başarı için çok iyi bir hazırlık sağladığını ve dünya çapında bin 400'den fazla üniversite tarafından tanındığını dile getirdi.

"Türkiye'de şu an 50 okulla eğitim müfredatları konusunda çalışıyoruz"

Cambridge International olarak Ankara ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la da bir araya geldiklerini aktaran Özden, bu görüşmenin çok verimli geçtiğini, 2023 Eğitim Vizyonu, vizyondaki öncelikler konusunda bilgi aldıklarını ve bunun bir ön görüşme olduğunu aktardı.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılması noktasında da değerlendirmeler yapıldığını belirten Özden, "Şu an Türkiye'de 50 civarında okulla eğitim müfredatları konusunda çalışıyoruz. Bu okullar ulusal müfredatın yanında Cambridge müfredatını da kullanıyorlar. Böylece müfredatlarını zenginleştiriyorlar." diye konuştu.

Bu okulların şu an odak noktaları olduğunu, öğretmenlere, öğrencilere en iyi şekilde destek vermek istediklerini vurgulayan Özden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müfredatlarımız öğretmen eğitimlerini de içeriyor. Örneğin, bir okul bizim kimya konusundaki müfredatımızı kullanıyorsa buna özel eğitimler ya da daha geniş anlamda öğretmenlik açısından eğitimler verebiliyoruz. Gelecek dönemde Türkiye'de birlikte çalıştığımız okulların sayısını artırmayı planlıyoruz.

Türkiye ve dünyadaki kurumlar eğitimde her zaman daha iyiye, ileriye gitmek için çalışıyorlar. Sadece Sayın Bakan değil, Ankara'da yaptığımız tüm görüşmelerde 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili öyle güzel temalara değinildi ki bu çok hoşumuza gitti. Örneğin, geçen ay Singapur'daki yaptığımız görüşmelerde de benzer eğitim konuları üzerinde duruldu. Dünyada eğitimle uğraşan insanlar hep birlikteler, aynı düşüncelerle ilerlemeye çalışıyorlar. Bu bana çok güzel geldi."

"2023 Eğitim Vizyonu'na destek vermekten şeref duyarız"

Christine Özden, "Cambridge International olarak 150 yıllık geçmişimizde özellikle ulusal müfredatları çeşitlendirme, zenginleştirme konusunda uzmanlaştık. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bu konularda bizim uzmanlığımızdan faydalanmak istenirse biz de bundan çok memnun oluruz. 2023 Eğitim Vizyonu'na destek vermekten şeref duyarız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonuyla öğrencileri yarının dünyasına hazırlamayı amaçlandığını, kendilerinin de yürüttükleri tüm çalışmalarda bu amacı taşıdığını belirten Özden, çalışmaların başarılı olması temennisinde bulundu.

"Türkiye'yi çok seviyorum"

Kariyerine uzun yıllar önce Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak adım attığını, ardından Cambridge Üniversitesi'nde uluslararası eğitim alanında çalıştığını anlatan Özden, ocak ayından bu yana da Cambridge International CEO'su olarak görev yaptığını aktardı.

Uzun yıllar Dubai, Vietnam gibi ülkelerde de uluslararası eğitim alanında çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Özden, eşinin Türk olması sebebiyle sık sık Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Özden, şöyle devam etti:

"Üç oğlumuz var, hepsi çifte vatandaş. Ben de çifte vatandaşım. Türk ve İngiliz vatandaşlığına sahibiz. Türkiye'yi çok seviyorum, buraya 'ikinci vatan' bile diyemem. İngiltere ve Türkiye benim ülkem. Hayatımızın çok önemli ve özel bir parçası. Cambridge International'a, ailelere, çocuklara sağladığı fırsatları görmem sebebiyle başladım. Çocuklara rüyalarını gerçekleştirme şansını veriyor. İsterim ki Türkiye'de de okulların sayısı artsın, öğrenciler, aileler aynı şansa sahip olsun, gelecek hayallerine kavuşsunlar."

Türkiye'de Cambridge'in matematik, kimya, fizik gibi müfredatları uygulanıyor

Cambridge International'ın eğitim programlarından yararlanarak müfredatlarını geliştiren ülkelerin başında Çin, ABD ve Avrupa ülkeleri geliyor.

Türkiye'de ise aralarında ilkokul ve ortaokulların bulunduğu İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Erzurum, Adana ve Ordu gibi farklı şehirlerdeki 50'nin üzerinde okulda uygulanan eğitim müfredatları içerisinde ağırlıklı olarak matematik, kimya, biyoloji, fizik, ikinci dil olarak İngilizce, ilk dil olarak İngilizce ve ilk dil olarak Türkçe konuları yer alıyor.

Kaynak: AA