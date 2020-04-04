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Camdan çıkarak eliyle taksiye gaz verdi, görenler şaşkına döndü

Camdan çıkarak eliyle taksiye gaz verdi, görenler şaşkına döndüİZMİR'in Karabağlar ilçesinde kazalı taksiyi tamire götüren sürücü, aracın gazını ön camdan çıkarak verdi, görenler şaşkına döndü.

04.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:41
Camdan çıkarak eliyle taksiye gaz verdi, görenler şaşkına döndü
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kazalı taksiyi tamire götüren sürücü, aracın gazını ön camdan çıkarak verdi, görenler şaşkına döndü. Tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücü tarafından anbean görüntülendi.
Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi üzerine kayda geçen bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Yüzünde maskesi bulunan ve kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazalı taksiyi iddiaya göre tamir ettirmek için yola çıktı. Söz konusu sürücü, aracın ön camından çıkarak gaz ayarını eliyle yaptı. Bu tehlikeli anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Camdan çıkarak eliyle taksiye gaz verdi, görenler şaşkına döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabağlar, Güncel

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Camdan çıkarak eliyle taksiye gaz verdi, görenler şaşkına döndü
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