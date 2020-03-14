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Camdan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Camdan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ölüm haberini alan ailesi yıkıldı Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye mahallesi lider sokakta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda camdan aşağı düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

14.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:27
Camdan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ölüm haberini alan ailesi yıkıldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye mahallesi lider sokakta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda camdan aşağı düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastane kaldırılan talihsiz çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre acı olay Mahmudiye Mahallesi lider sokakta meydana geldi. iddiaya göre evde oyun oynayan 2,5 yaşındaki Abdulselam M çıktığı koltuğun üzerinden açık olan camdan aşağı baktığında 3 kattan aşağı düştü. Komşuların fark etmesiyle talihsiz çocuğun yardımına koştular. Kanlar içresinde kalan Abdulselam M özel bir araçla İnegöl devlet hastanesine getirildi. Durumu ağır olan çocuk burada tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Camdan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler : Mahmudiye, İnegöl, 3. Sayfa

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