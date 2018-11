Çamdibi'nde Dost Buluşma

Son olarak Dost Market'in Çamdibi Şubesi'nden yararlanan aileler Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesislerinde buluştu. Yoğun katılımın gerçekleştiğibuluşmada Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ailelerin kartlarına yapılan yüklemelerin 10'ar puan arttırılacağı müjdesini verdi.

Bornova Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek projesi Dost Market, büyümeye ve her geçen gün daha çok aileye hizmet vermeye devam ediyor. Raflarında gıdadan giyime her türlü ürünün bulunduğu Dost Market'i geliştirmek ve daha iyi hizmet vermesini sağlamak için düzenlenen toplantıların sonuncusu 900 ailenin yararlandığı Dost Market'in Çamdibi Şubesi için düzenlendi.

DOSTLUKLAR PEKİŞTİ

Uzman sosyologların incelemeleri ve belediye meclisindeki tüm partilerden üyelerin bulunduğu komisyonun onayıyla belirlenen ailelerin yararlandığı Dost Market'te verilen hizmetin geliştirilmesi ve beklentilerin karşılanması için düzenlenen toplantıya yoğun ilgi gösterildi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın da katıldığı buluşmada dostluk ve kardeşlikler pekişti.

KREDİ MÜJDESİ

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Dost Market'ten yararlananların kartlarına her ay ekonomik durumlarına göre 50, 60 ve 70 kredi yüklendiğini hatırlatarak, "Bundan sonra yüklemeleri her bir grup için 10 kredi arttırdık. Dört yıldan bu yana Dost Market aracılığıyla iyilikleri insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bornova Belediyesi olarak, hiçbir şekilde insan ayrımı yapmadan, dünya görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımızın her an yanında olmaya özen göstermeye devam edeceğiz" dedi.