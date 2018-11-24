Cami Açılışında Başkan Tuna'ya Yoğun İlgi

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan
ile birlikte Kızılcahamam
Yukarıçanlı Mahallesi'nde yeni yaptırılan caminin açılışına katıldı.
Cami açılışına Başkan Tuna ve Doğan'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler
, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney
ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar katıldı.
Mevlidin okunduğu cami açılışında vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Tuna, açılıştan sonra da Köy Konağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. - ANKARA
Hasan Doğan,Mustafa Tuna,Kızılcahamam,Ankara
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:14